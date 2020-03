28 Marzo 2020 15:40

Sant’Agata Militello aderisce alla campagna “La spesa sospesa”, promossa dal comitato regionale promotore delle zone franche montane in Sicilia. L’amministrazione guidata dal sindaco Bruno Mancuso, con gli assessori alla protezione civile, Calogero Pedalà, e ai servizi sociali Ilaria Pulejo, ha pubblicato un avviso invitando la cittadinanza a partecipare all’importante iniziativa, attraverso un gesto di grande generosità verso quei concittadini che stanno vivendo con dignità ma con estrema difficoltà economica questo triste momento. “Quando ti rechi nei supermercati del nostro comune, nelle macellerie, al panificio nel fare la tua spesa – invita l’amministrazione – compra qualcosa in più (generi alimentari essenziali) e non inserirlo nella tua busta che porterai a casa ma lascialo nel luogo ove fai l’acquisto dove troverai scritto spesa sospesa. Provvederanno i ragazzi del gruppo di protezione civile comunale a passare e ritirare ciò che la tua generosità ha donato e a distribuire una volta la settimana a chi, avendo realmente necessita,’ ne fa richiesta”. Si può fare richiesta telefonando al numero 3371560840 garantendo l’assoluto anonimato. Si precisa, onde evitare spiacevoli dinieghi, che la distribuzione verrà eseguita valutando i casi di reale e assoluta necessità.

