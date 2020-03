“Lontani ma vicini”: il videomessaggio dei piccoli alunni della scuola San Domenico Savio di Messina

27 Marzo 2020 10:33

Il messaggio di speranza dei piccoli alunni della scuola San Domenico Savio di Messina

“Andrà tutto bene”: è il messaggio di speranza che tutti i piccoli alunni della scuola San Domenico Savio di Messina desiderano rivolgere alla città, in questo periodo così drammatico in cui il coronavirus ci costringe a stare in casa. Questo video sulle note di una canzone di Don Bosco, spiega il presidente della cooperativa Savio 4.0 Caselli- “sintetizza cosa sia per i bambini appartenere alla famiglia salesiana. Chiunque vedrà questo video si riconoscerà nei sentimenti e nello spirito di appartenenza dei volori della famiglia salesiana. In questo difficile momento i nostri bambini desiderano mandare a tutta la comunità messinese, il loro messaggio di solidarietà e vicinanza, lontani ma vicini “

