Rodia: ringhiere arrugginite e pericolanti sul lungomare

5 Marzo 2020 17:12

Messina, degrado e incuria sul lungomare di Rodia: la segnalazione del consigliere Biancuzzo

La ringhiera sul lungomare di Rodia è attentato alla salute pubblica e un pessimo biglietto da vista per i turisti. Oltre a essere totalmente arrugginita, in alcuni punti è addirittura è stata completamente sradicata dagli agenti atmosferici. A riaccendere i riflettori è il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che scrive al sindaco di Messina e agli assessori al ramo, chiedendo un intervento di “riparazione, ripristino e di tutti i lavori necessari anche in riferimento al buon prospetto estetico di valorizzazione del belvedere della ridente località“.

