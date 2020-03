Pensioni, ritiro dal 1° Aprile: “utilizzare in via prioritaria gli sportelli automatici ATM”

29 Marzo 2020 12:00

Credem raccomanda, per il ritiro delle pensioni del 1 aprile di utilizzare in via prioritaria gli sportelli automatici ATM a tutela della sicurezza di tutti

Credem raccomanda, per il ritiro delle pensioni del 1 aprile 2020, di “utilizzare in via prioritaria gli sportelli automatici ATM a tutela della sicurezza di tutti e adottando le precauzioni previste. Solo per coloro che non sono in possesso della carta bancomat o che abbiano eventuali inderogabili esigenze, è stata attivata l’organizzazione del ritiro pensioni in filiale solo al mattino e su appuntamento per evitare assembramenti. Si invita quindi a telefonare alla propria filiale per ricevere tutto il supporto necessario e fissare un eventuale appuntamento. Viene ribadita inoltre, nel caso di ritiro della pensione allo sportello, la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza fondamentali a preservare la salute di tutti, in primis restare almeno ad un metro di distanza l’uno dall’altro. L’istituto, in linea con quanto comunicato da ABI, per affrontare al meglio questa scadenza garantendo la salute dei propri clienti e dipendenti, si è attivato già da alcuni giorni per avvertire la clientela con opportune comunicazioni operative, mediante tutti i canali di contatto, al fine di agevolare l’organizzazione degli eventuali appuntamenti in filiale per il ritiro delle pensioni”.

