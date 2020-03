Risultati Serie C Girone C, 30ª giornata: soltanto un pareggio per la Vibonese. Reggina in trasferta, posticipo Catanzaro-Bari

7 Marzo 2020 17:20

Risultati Serie C Girone C, la 30ª giornata: gli incontri del weekend e la classifica aggiornata, gli ultimi aggiornamenti

Risultati Serie C Girone C – Neanche l’emergenza coronavirus può fermare il raggruppamento meridionale di Lega Pro. A differenza dei gironi A e B, fermi anche la scorsa settimana, al sud si scende in campo per la 30ª giornata. In programma sfide interessanti, soprattutto per quel che riguarda la parte alta della classifica. Il turno di campionato inizia sabato con l’anticipo delle ore 15,00 Vibonese-Paganese. Continua poi la domenica con le sfide alle 15,00: Avellino-Ternana, Bisceglie-Catania, Monopoli-Casertana e Picerno-Reggina. Alle 17,30 si prosegue con un altro rush di gare che vede in calendario Sicula Leonzio-Rende, Teramo-Virtus Francavilla e Viterbese-Rieti. Si chiude infine il lunedì con due posticipi: Cavese-Potenza (alle 17,30) e in serata l’affascinante big match del Ceravolo, Catanzaro-Bari (ore 20,45). Di seguito i risultati delle partite e la classifica aggiornata:

Sabato 7 marzo 2020

ore 15,00

Vibonese-Paganese 1-1

Domenica 8 marzo 2020

ore 15,00

Avellino-Ternana

Bisceglie-Catania

Monopoli-Casertana

Picerno-Reggina

ore 17,30

Sicula Leonzio-Rende

Teramo-Virtus Francavilla

Viterbese-Rieti

Lunedi 9 marzo 2020

ore 17,30

Cavese-Potenza

ore 20,45

Catanzaro-Bari

LA CLASSIFICA

REGGINA 66 BARI 59 MONOPOLI 57 POTENZA 53 TERNANA 51 CATANIA 44 CATANZARO 43 TERAMO 41 VIBONESE 39 VITERBESE 39 FRANCAVILLA 37 AVELLINO 37 CAVESE 37 PAGANESE 36 CASERTANA 35 PICERNO 32 SICULA LEONZIO 26 BISCEGLIE 20 RENDE 18 RIETI 12 (-5)

