2 Marzo 2020 16:02

Rinviato il Convegno del Corecom sul tema “Lo stato dell’informazione locale in Calabria” stante le numerose difficoltà logistiche, soprattutto per gli ospiti e i relatori provenienti dal nord Italia

In merito al Convegno che il Corecom Calabria ha programmato per venerdì 6 marzo 2020 alle ore 9,30, presso la Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria, un evento nazionale sul tema: “Lo stato dell’informazione locale in Calabria”, si comunica che, stante le numerose difficoltà logistiche, soprattutto per gli ospiti e i relatori provenienti dal nord Italia, messe in relazione all’emergenza sanitaria in atto, si è deciso di rinviare lo stesso convegno a data da destinarsi. Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione tutti i relatori e gli ospiti la cui presenza era stata prevista. In particolare si ringrazia il Presidente nazionale di Confindustria Radio TV Franco Siddi, il Segretario Generale Agg. della FNSI Carlo Parisi ed il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri che aveva formalizzato i crediti formativi per gli iscritti all’Albo che avrebbero partecipato all’evento. Un ringraziamento particolare a Lino Morgante Consigliere della Fieg, al Direttore della Sede Rai Calabria Demetrio Crucitti, a tutti gli editori e i giornalisti che avevano dato conferma della loro partecipazione. “Il mio augurio è che si possa riorganizzare l’evento una volta che la situazione legata all’emergenza sanitaria sia superata e le normali relazioni riprendano, unitamente-alla mobilità nazionale in piena sicurezza e tranquillità”, afferma il presidente Giuseppe Rotta.

