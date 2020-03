27 Marzo 2020 14:18

Tragedia in Calabria: rinvenuto il cadavere di un clochard. L’uomo sarebbe morto per cause legate al freddo di questi ultimi giorni

Il cadavere di un uomo, del quale non si conoscono le generalità, è stato nelle vie di Crotone. Si tratterebbe di un clochard probabilmente straniero. L’uomo sarebbe morto per cause legate al freddo di questi ultimi giorni.

Foto di repertorio

