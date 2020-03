2 Marzo 2020 10:04

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “non bisogna girare tanto per vedere in quale stato è la nostra bellissima città. Non c’è una zona che si salva da questo disastro, provo molta vergogna”

Il problema rifiuti non si arresta nella città di Reggio Calabria. Un cittadino indignato scrive: “non bisogna girare tanto per vedere in quale stato è la nostra bellissima città. Non c’è una zona che si salva da questo disastro, provo molta vergogna. Guardate la situazione sotto il ponte dell’autostrada di Gallico. Che degrado dopo tre mesi che non si raccolgono i rifiuti, che gente ignobile butta dalla propria auto”.

