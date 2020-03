26 Marzo 2020 13:54

Rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino a StrettoWeb: “ormai da tempo non avviene la raccolta in Via Trapezzoli a San Gregorio”

Nonostante l’emergenza Coronavirus, continua il problema della raccolta rifiuti a Reggio Calabria. Questa mattina è giunta alla redazione di StrettoWeb la segnalazione di un cittadino, che denuncia la “mancata raccolta di organico e multimateriale in Via Trapezzoli nel quartiere di San Gregorio”. Inoltre “ai numeri telefonici e alla email dell’AVR non risponde nessuno”, si legge nella lettera firmata del cittadino.

