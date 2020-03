1 Marzo 2020 21:15

Reggio Calabria nel degrado, la denuncia di un cittadino: “nel Rione Marconi da 4 mesi i rifiuti non vengono rimossi. La situazione è drammatica e fuori controllo. L’assenza delle Istituzioni preposte è totale”

Prosegue la drammatica emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un lettore di StrettoWeb denuncia: “nel Rione Marconi non è stata effettuata la raccolta straordinaria dei rifiuti stradali. E’ assurdo che questo territorio sia stato escluso dal servizio di raccolta. Si è forse deciso di abbandonare uno dei quartieri più popolosi della città? Da circa 4 mesi i rifiuti abbandonati non vengono rimossi. La situazione è drammatica e fuori controllo. L’assenza delle Istituzioni preposte è totale. Gli abitanti convivono da tempo con olezzi ripugnanti e topi che scorazzano indisturbati. Nel quartiere – prosegue– la maggioranza dei cittadini residenti effettuano regolarmente la raccolta differenziata rispettando calendario e regole. Non è accettabile che per colpa di pochi irrispettosi della Legge e del Bene Comune, la maggioranza della cittadinanza debba pagarne le conseguenza in termini di salute e vivibilità del territorio. Le foto testimoniano una situazione che richiede un intervento immediato delle autorità sanitarie. Ritengo necessario inoltre prevedere un ripristino dei cassonetti stradali dell’indifferenziato fino a quando tutti i cittadini non possiederanno i mastelli e rispetteranno le regole del vivere civile”, conclude.

Lettera firmata

Valuta questo articolo