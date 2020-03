Rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “nell’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo come si conciliano tutte le norme igieniche con il cumulo di rifiuti all’ingresso della propria abitazione?”

13 Marzo 2020 09:52

Rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino di Concessa: “nell’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo come si conciliano tutte le norme igieniche giustamente prescritte con il cumulo di rifiuti all’ingresso della propria abitazione?”

Non si placa l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Di ieri sera le immagini dell’incendio di spazzatura avvenuto al Rione Marconi dove una nube tossica si è propagata tra le case case. Questa mattina un cittadino di via Bolano Ranieri a Concessa denuncia “la manca raccolta dell’umido per 5 turni consecutivi nonchè la mancata raccolta dell’indifferenziato e della carta. Lascio immaginare a tutti voi le condizioni dell’umido nei mastelli, ammassato da ben 10 giorni davanti l’uscio di casa. Nell’emergenza sanitaria Coronavirus che stiamo vivendo come si conciliano tutte le norme igieniche con il cumulo di rifiuti all’ingresso della propria abitazione? A nulla sono servite le mie segnalazioni tramite numero verde, solo nell’ultima chiamata mi veniva detto che i camion sono carichi e quindi non possono raccogliere ulteriori rifiuti, ma la raccolta procede regolarmente in altre zone della città. Inoltre, la giusta annunciata sanificazione e igienizzazione dell’intera città prevede la presenza di mastelli stracolmi davanti alle abitazioni ? O serve proprio a disinfettare gli stessi?”, conclude il cittadino.

Lettera firmata

