Reggio Calabria: scattano le misure anti-coronavirus di Avr, le nuove disposizioni di igiene urbana rischiano di aggravare l’emergenza rifiuti

10 Marzo 2020 15:32

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: scattano le misure anti-coronavirus di Avr, sospeso l’accesso all’isola ecologica di Condera fino a nuove disposizioni

L’allarme Coronavirus e le nuove disposizione del Governo per frenare l’epidemia, rischiano di aggravare l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria dove, in alcune zone, non viene ritirata la spazzatura da circa un mese.

L’Avr comunica che, “in ottemperanza alle misure contenute nel DPCM 9 marzo 2020, l’accesso all’isola ecologica di Condera è temporaneamente sospeso, fino a nuove disposizioni. Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire beni ingombranti, potranno usufruire del servizio di ritiro su prenotazione (esclusivamente al piano strada), che per l’occasione è stato potenziato. Inoltre il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta presso gli uffici comunali del servizio anagrafe in via Torrione prolungamento 2/n non sarà operativo, fino a nuove disposizioni”.

Per altre informazioni sono attivi:

l’e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650,

la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’app mobile DifferenziAPP.

Valuta questo articolo