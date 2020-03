2 Marzo 2020 14:06

Reggio Calabria, degrado e incuria in via Loreto: un’enorme voragine diventa una discarica di rifiuti, le immagini

Degrado ed incuria a Reggio Calabria all’incrocio tra via Messina e via Loreto dove un’enorme voragine è diventata una discarica di rifiuti. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, nella buca, segnalata da un segnale stradale, c’è spazzatura di ogni tipo. Inoltre, l’ubicazione della voragine crea numerosi disagi agli automobilisti che attraversano la suddetta via.

Valuta questo articolo