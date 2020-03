12 Marzo 2020 19:56

Reggio Calabria, controlli della Polizia Municipale: Vividanza ha rispettato l’orario di chiusura imposto nel decreto del governo

In rettifica a quanto pubblicato nella giornata di ieri, in merito alla verifica svolta su varie attività da parte della Polizia Municipale nell’attività di controllo del rispetto delle norme imposte dal governo, StrettoWeb ci tiene a precisare che Vividanza aveva chiuso il proprio esercizio rispettando le norme del Dpcm, come accertato anche dalle verifiche degli agenti della Municipale.

