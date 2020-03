Reggio Calabria, tutti uniti contro il nemico invisibile: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza onorano gli operatori sanitari del reparto Covid del GOM [FOTO e VIDEO]

30 Marzo 2020 18:18

Gli onoro della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a medici, infermieri, paramedici e tecnici del GOM di Reggio Calabria

Ieri il saluto dei Vigili del Fuoco, oggi delle altre forze dell’ordine. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza si sono recati agli Ospedali Riuniti per omaggiare il grande operato dello staff sanitario impegnato nella lotta contro il Coronavirus. Nel video e nelle foto si vede appunto il gesto di rispetto che medici, infermieri, paramedici e tecnici del GOM di Reggio Calabria hanno ricevuto. Sono loro gli eroi del momento, tutta la comunità li ringrazia per gli enormi sacrifici che stanno facendo a tutelare della salute dei reggini.

“Questo pomeriggio, la Polizia di Stato, L’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno voluto rendere omaggio al personale sanitario del GOM, che in questi giorni non sta risparmiando energie per fronteggiare l’emergenza in atto: l’omaggio è stato reso presso l’ospedale, alla presenza del Direttore sanitario di presidio Dr. Antonino Verduci”, si legge in una nota ufficiale.

