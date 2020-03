Coronavirus: a Reggio Calabria annullata la Serata Amaranto con mister Toscano

4 Marzo 2020 14:06

L’incontro in programma per oggi pomeriggio alle 18:30 con con l’allenatore della Reggina Toscano è rinviato a data da destinarsi in attesa della cessazione dell’attuale emergenza sanitaria. L’Accademia del Tempo Libero “si scusa per il cambio di programma ma la decisione è stata presa nell’ottica della tutela della salute di tutti i soci e non solo, essendo questa forma virale trasmissibile anche in assenza di sintomi. Si prega si voler dare ampia diffusione dell’avvenuto annullamento”.

Il direttivo dell’Accademia del Tempo Libero comunica che l’attività dell’associazione, a partire da oggi, 4 Marzo 2020, verrà temporaneamente sospesa in attesa della cessazione dell’attuale emergenza sanitaria internazionale. La ripresa delle attività verrà valutata di giorno in giorno secondo disposizioni nazionali e comunicata attraverso i canali preposti. Certi della comprensione da parte di tutti i soci e simpatizzanti, la presidente Silvana Velonà, tiene a precisare che “una tale decisione è adottata sulla base delle direttive delle Istituzioni, uniche ad avere il quadro reale e completo della situazione e nella convinzione che la salute, e la tutela della stessa, venga prima di ogni cosa. Certi della comprensione dei soci rispetto ad un momento particolarmente delicato che il mondo sta vivendo assicuriamo che ogni decisione è presa nell’esclusivo interesse dei soci stessi che verranno tempestivamente avvertiti della ripresa delle attività”.

