10 Marzo 2020 12:52

Sono in via di completamento i lavori di bitumazione sull’intero territorio con fondi cosiddetti “Mit 1” del Ministero dei Trasporti intercettati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria

Continua l’opera di manutenzione e ripristino delle strade del comprensorio reggino. Sono in via di completamento, infatti, i lavori di bitumazione sull’intero territorio con fondi cosiddetti “Mit 1” del Ministero dei Trasporti intercettati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Mezzi ed operai, in questi giorni, sono in azione sul tratto SP 49 che collega Terranova Sappo-Minulio a Molochio, oltre che sulla Strada Provinciale 4 da Taurianova a Polistena, sulla SP 3 Melito-Bagaladi, sulle SP 60 e 62 che interessa Laureana di Borrello e lungo la SP 61 nei Comuni di San Pietro di Caridà e Serrata. Inoltre, sulle Strade provinciali 41 e 42 si è provveduto a installare la segnaletica necessaria ed a pulire l’intera carreggiata. A breve, i cantieri arriveranno alla loro naturale conclusione permettendo il normale deflusso del traffico viario lungo queste importanti arterie stradali.

