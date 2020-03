Reggio Calabria: 23enne di Stilo dal carcere ai domiciliari, era stato trovato in possesso di droga e di un fucile

9 Marzo 2020 13:29

Reggio Calabria: 23enne di Stilo dal carcere agli arresti domiciliari, era stato trovato in possesso di droga e di un fucile ed era recluso dal 27 novembre 2019

Era sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 27 novembre 2019 il giovane 23enne di Stilo, che nel corso di una perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana e di un fucile flobert con matricola abrasa. Nella data odierna il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Locri, Dott. Malgeri, ha accolto la richiesta di sostituzione della misura cautelare con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari avanzata dai legali, Avv. Luca Barillà e Avv. Alessandro Bavaro, entrambi del foro di Reggio Calabria. Nell’ordinanza il giudice ha specificato che “il numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza stupefacente non si appalesa di elevata offensività, nonché come il fucile si trovasse in pessimo stato di conservazione, seppur funzionante”.

