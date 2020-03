Reggio Calabria, sparatoria di ieri sera a Gallico: arrestato 30enne, la vittima è ricoverata ai Riuniti [DETTAGLI]

6 Marzo 2020 12:42

Reggio Calabria, la sparatoria si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri a Gallico

Ha 22 anni il giovane residente ad Archi che è stato ferito a colpi di arma da fuoco nella sparatoria che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri a Gallico, nella zona nord di Reggio Calabria. La vittima si trova ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per aver riportato una ferita di arma da fuoco alla gamba giudicata guaribile in 25 giorni. Non è in gravi condizioni. La Polizia ha svolto indagini flash e ha arrestato il presunto responsabile, un ragazzo di 30 anni. L’arresto è in corso di convalida da parte dell’Autorià giudiziaria.

