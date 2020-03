10 Marzo 2020 17:24

Reggio Calabria, si è riunito nei giorni scorsi il Consiglio Direttivo della Confederazione Imprese Italiane: “il Sud Italia va considerato una grande risorsa e non un parente sfortunato a cui elargire una mancia o un’elemosina”

Si è riunito nei giorni scorsi il Consiglio Direttivo della CONF.IM.I. – Confederazione Imprese Italiane. Presieduto dalla d.ssa Domenica Amodeo (Presidente), il Consiglio Direttivo si è costituito in: Ilaria Morace (Presidente aggiunto); Maurizio Gangemi (vice Presidente); Pietro Morello (Tesoriere); Claudia Scuncia (Direttore) e dai Consiglieri Paola Lemma, Domenica Arcidiaco, Giuseppe Marino, Giancarlo Cutrupi, Annunziata Madia, Sebastiano Vecchio e Domenica Manti. La Presidente Amodeo ha aperto la discussione indicando e sottolineando quelli che sono, fedeli allo Statuto della CONF.IM.I., scopi ed obiettivi che fungeranno da linee guida nell’attività che l’organismo provinciale di Reggio Calabria si appresta ad intraprendere indicandone nello “sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali giuridiche ed economiche degli associati” il fine ultimo.

CONF.IM.I. Reggio Calabria è un’associazione di imprenditori che può definirsi trasversale giacché accoglie, raggruppa ed unisce associati provenienti dal mondo della libera impresa e del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura fino ai liberi professionisti impegnati in altri settori. “La crisi economica e la difficile situazione del Sud del Paese – ha affermato la Presidente – hanno generato problematiche al nostro tessuto imprenditoriale già profondamente mortificato. Obiettivo di CONF.IM.I. Reggio Calabria, dovrà essere quello di non lasciare da soli i nostri imprenditori, diventando per loro il salvagente economico al quale rivolgersi”. Ed ha aggiunto, facendo proprie le parole del Presidente di CONF.IM.I. Industria Puglia, Paolo Agnelli, “Il Sud Italia va considerato una grande risorsa e non un parente sfortunato a cui elargire una mancia o un’elemosina”. La presidente ha concluso sottolineando che “questa per Reggio Calabria è una opportunità ma anche una sfida”, chiudendo la seduta ricordando a tutti che “L’imprenditore è il motore dell’economia”.

