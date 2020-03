Reggio Calabria: sequestro di frutta, verdura e ortaggi per circa 8 quintali donata in beneficenza

17 Marzo 2020 18:42

Polizia locale di Reggio Calabria impegnata nella lotta contro il coronavirus: nel corso dei controlli oltre 8 quintali di merce sequestrata donata in beneficenza a 7 associazioni no profit cittadine

Nell’ambito del dispositivo anticovid 19 predisposto dalla Questura, la Polizia Municipale di Reggio Calabria, diretta dal Comandante, dott. Zucco, ha individuato due soggetti che sulla pubblica via erano intenti ad esporre per la vendita merce alimentare, nella fattispecie frutta e verdura. I due sono risultati non in regola con le autorizzazioni amministrative per la vendita. Gli stessi a norma del DPCM 11 marzo ultimo scorso, sono altresì incorsi nella violazione dell’art. 650 c.p.. Oltre alle sanzioni amministrative irrogate pari a circa 10500 euro i due ambulanti sono stati pertanto deferiti all’autorità giudiziaria cittadina per inosservanza di ordini dell’autorità emessi a tutela della salute pubblica. Da record il quantitativo di merce sottoposta a sequestro quale sanzione accessoria per la violazione amministrativa contestata. Circa 8 quintali di frutta, verdura ed ortaggi che attese le buone condizioni di conservazione sono state confiscate e donate in beneficenza a 7 associazioni no profit cittadine.

