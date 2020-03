Scilla ai tempi del Coronavirus: la “piccola Venezia del Sud” in uno scenario triste e desolato [GALLERY]

20 Marzo 2020 21:32

Coronavirus a Reggio Calabria, le tristi immagini di Scilla: uno dei borghi più belli d’Italia resta deserto, gli scatti di StrettoWeb

In tempi normali sarebbe stato il momento di iniziare a progettare la stagione turistica. In tempi normali ci saremmo recati a Scilla per fare una passeggiata e gustare un gelato di fronte allo splendido scenario dello Stretto. Oggi però, 20 marzo 2020, equinozio di primavera, non è così: la “piccola Venezia del Sud” è purtroppo triste e desolata. Anche i suoi accoglienti e cordiali abitanti sono rinchiusi in casa per rispettare le norme del decreto anti-Coronavirus, per strada non si vede proprio nessuno. Per le vie non si sente ridere e vociare come al solito, non ci sono bambini che corrono sul Lungomare di uno dei borghi più belli d’Italia. L’estate per Scilla in tempi normali non sarebbe stata così lontana, eppure oggi la stagione balneare è l’ultimo dei pensieri…

Valuta questo articolo