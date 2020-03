Reggio Calabria: scattano le misure anti-coronavirus in Prefettura, nuove modalità di apertura al pubblico [INFO e DETTAGLI]

10 Marzo 2020 18:11

Al fine di dare esecuzione ai provvedimenti recanti le misure straordinarie per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Uffici di Prefettura di Reggio Calabria resteranno aperti esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Nel raccomandare agli interessati l’utilizzo prioritario dei canali digitale e telefonico per acquisire informazioni dagli Uffici, si rappresenta che l’ingresso del pubblico, contingentato al fine di evitare ogni forma di assembramento, sarà consentito solo per i casi indifferibili e urgenti.

