Reggio Calabria, terrore a Sbarre: 25enne precipita dal balcone, mistero sulle cause [FOTO LIVE]

28 Marzo 2020 19:38

Reggio Calabria, momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi a Sbarre: le immagini e gli aggiornamenti in diretta

Il terzo sabato sera di quarantena a Reggio Calabria viene scosso da un triste episodio di cronaca: nel tardo pomeriggio, nel popoloso quartiere di Sbarre, una ragazza di appena 25 anni, secondo le prime frammentarie ricostruzioni, sarebbe precipitata dal balcone dell’abitazione in cui vive insieme alla madre. La ragazza è stata soccorsa, dolorante e sanguinante, in via Sbarre centrali nei pressi della Chiesa di San Francesco, e trasportata con urgenza agli Ospedali Riuniti dai soccorritori del 118, prontamente intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia di Stato che hanno chiuso al traffico la strada e stanno effettuando i rilievi e le indagini del caso. Il vicinato è molto scosso dall’accaduto.

