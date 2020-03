Il sindaco di Reggio Calabria incontra il Presidente Santelli: “priorità rifiuti, lavoro, trasporto locale ed Aeroporto”

6 Marzo 2020 16:48

Il sindaco di Reggio Calabria insieme al vcesindaco hanno incontrato questa mattina presso la Cittadella Regionale di Germaneto la neoeletta Presidente della Giunta Regionale Jole Santelli

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Vicesindaco Armando Neri hanno incontrato questa mattina presso la Cittadella Regionale di Germaneto (CZ) la neoeletta Presidente della Giunta Regionale Jole Santelli. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto su alcuni dei temi centrali che vedranno impegnati il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria in un proficuo percorso di collaborazione istituzionale. In particolare tra i temi trattati priorità assoluta al monitoraggio del sistema di gestione degli impianti regionali per il conferimento dei rifiuti, con specifico riferimento alla discarica di Crotone gestita da Sovreco Spa. Attenzione anche al tema del lavoro, sottolineando la necessità di accelerare l’iter amministrativo per l’aumento e la storicizzazione delle risorse finanziarie destinate dalla Regione Calabria e la successiva adozione dei relativi decreti attuativi, che consentiranno al Comune di Reggio Calabria, come da delibera sul fabbisogno del personale già approvata dall’Ente comunale, la stabilizzazione dei quaranta lavoratori ex Sial (legge 15 del 2008) in coerenza con il più complessivo percorso di tutela e valorizzazione dei diritti dei lavoratori del pubblico impiego messo in campo in questi anni dall’amministrazione comunale reggina.

Tra i temi affrontati anche quello del Trasporto Pubblico Locale, con la richiesta da parte del Sindaco del trasferimento della delega alla Città Metropolitana, per consentire all’Ente di Palazzo Alvaro di entrare con una sua partecipazione diretta nel capitale sociale di Atam Spa, società titolare del servizio, concludendo in questo modo il percorso che porterà ad una gestione unitaria ed efficiente del servizio di trasporto pubblico sul territorio di tutti i Comuni della Città Metropolitana. Un focus specifico, infine, è stato dedicato al tema dell’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti. Su questo punto i rappresentanti dell’Amministrazione comunale reggina hanno chiesto sia avviata in tempi brevi una riflessione ampia e condivisa sulla gestione del sistema aeroportuale, con particolare riferimento alla pubblicazione del piano industriale da parte di Sacal, propedeutico ad una strategia complessiva che punti all’aumento dell’offerta volativa attraverso il coinvolgimento di nuove tratte aeree e nuove compagnie.

