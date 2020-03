Reggio Calabria: lavori di sanificazione al Liceo Artistico “Preti Frangipane”

24 Marzo 2020 15:46

Reggio Calabria: sanificazione e l’igienizzazione di tutti i locali del Liceo Artistico “Preti Frangipane” aperti al pubblico e non, aule e altri ambienti scolastici dei due plessi dell’Istituto, con appositi prodotti disinfettanti

Mentre le attività didattiche in presenza sono sospese in tutta Italia, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19, il lavoro continua, su tutti i fronti. Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria, prof. ssa Catena Giovanna Moschella, informa che, “nei giorni scorsi, si è provveduto ad effettuare (a spese della scuola, con la ditta specializzata Puliservice) la sanificazione e l’igienizzazione di tutti i locali aperti al pubblico e non, aule e altri ambienti scolastici dei due plessi dell’Istituto, con appositi prodotti disinfettanti. In attesa di conoscere le nuove direttive riguardo la riapertura delle scuole, si è ritenuto indispensabile procedere, infatti, con opportuna disinfezione e sanificazione. Aspettando il 3 aprile, quando forse ne sapremo di più, l’Istituto agisce con buon senso e raziocinio”.

