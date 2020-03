Reggio Calabria: ritrovato il cane che si era smarrito a Pellaro

27 Marzo 2020 23:05

“Poco fa mi hanno contattato e sono andato a prendere il cane con il cuore pieno di gioia”: termina con un sospiro di sollievo la disavventura di un nostro lettore

Buone notizie per il proprietario Roberto, che nelle scorse ore aveva lanciato un appello a StrettoWeb. Il suo pastore svizzero, che si era smarrito per le vie di Pellaro, è per fortuna già stato ritrovato: “Buonasera, volevo ringraziarvi perché grazie al vostro appello, poco fa mi hanno contattato e sono andato a prendere il cane con il cuore pieno di gioia per aver superato nel migliore dei modi questa disavventura. Grazie a voi e a tutte le persone che si sono subito adoperate a contattarmi per aiutarmi a trovarla”.

Valuta questo articolo