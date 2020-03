Coronavirus, a Reggio Calabria una raccolta fondi per comprare ventilatori polmonari da donare agli Ospedali Riuniti

9 Marzo 2020 21:58

Coronavirus, Reggio Calabria: avviata questo pomeriggio una raccolta fondi per acquistare ventilatori polmonari per gli Ospedali Riuniti

E’ stata avviata questo pomeriggio una raccolta fondi per acquistare ventilatori polmonari da donare agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria in questo momento difficile di emergenza da Coronavirus. “Aiutiamo l’ospedale di Reggio Calabria. Prevenire la diffusione del Coronavirus è una responsabilità di tutti. Come sappiamo la Sanità della nostra Regione naviga in cattive acque e un proliferare di casi di corona virus rischia di far collassare l’intero sistema. Aiutiamo il nostro Ospedale! È stata istituita una raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari e per aumentare i posti in terapia intensiva. Non lasciamo soli i medici gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, i veri eroi di questa emergenza!”

CLICCA QUI PER DONARE ANCHE TU

Valuta questo articolo