Reggio Calabria, 4° caso di Coronavirus accertato in città [INFO e DETTAGLI]

10 Marzo 2020 11:04

Reggio Calabria, salgono a quattro i casi positivi al Coronavirus in città

C’è un quarto caso di Coronavirus a Reggio Calabria: è un uomo anziano, patologico, che è risultato positivo al tampone ma al momento non presenta alcuna complicazione. E’ ricoverato agli Ospedali Riuniti ma non necessita di supporto respiratorio. I familiari non presentano alcun sintomo, ma sono stati messi in quarantena obbligatoria. La situazione in città resta sotto controllo, con appena 4 casi di Coronavirus, 3 ricoverati e nessuno in terapia intensiva.

La Calabria rimane la Regione meno colpita dall’epidemia con appena 13 casi di Coronavirus accertati (5 a Cosenza, 4 a Reggio, 2 a Catanzaro, 2 a Vibo e 1 a Crotone) su 228 tamponi effettuati, una percentuale del 5,7% di contagiati sul campione di controlli effettuato. Un dato di gran lunga inferiore rispetto al 30% delle Regioni del Nord, dove l’epidemia sta circolando in modo molto più diffuso.

L’auspicio è che con le nuove misure disposte dal Governo, le persone rimangano a casa e la diffusione dell’infezione rallenti in modo tale da non esplodere anche nelle Regioni del Sud.

