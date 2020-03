Reggio Calabria, il prof. di Agraria ricoverato ai Riuniti sta bene: solo pochi decimi di febbre, stasera potrebbe essere dimesso [LIVE]

6 Marzo 2020 13:55

Reggio Calabria, il docente sta meglio e potrebbe anche essere dimesso

Il docente della facolta’ di Agraria dell’Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria che attualmente si trova ricoverato agli Ospedali riuniti dopo essere risultato positivo al test del Coronavirus, sta bene e ha solo pochi decimi di febbre e secondo quanto si apprende il docente potrebbe essere dimesso anche in serata, perchè non necessita di ricovero ospedaliero (fin qui soltanto precauzionale). Dovrebbe quindi proseguire il suo periodo di isolamento fino alla guarigione, come 2 degli altri 3 casi accertati fino a questo momento in Calabria, il pensionato di Cetraro e la moglie del 67enne ricoverato a Catanzaro.

