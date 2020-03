Reggio Calabria, Princi (Uiltemp): “ottimo l’avvio degli Ammortizzatori a favore degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione”

24 Marzo 2020 19:04

Reggio Calabria, Princi: “sarà presto avanzata la richiesta di Cassa Integrazione a favore degli Assistenti educativi e alla comunicazione che prestano servizio presso le scuole della nostra città, mediante le Cooperativa Sociali”

“Sarà presto avanzata la richiesta di Cassa Integrazione a favore degli Assistenti educativi e alla comunicazione che prestano servizio presso le scuole della nostra città, mediante le Cooperativa Sociali”. Questo è quanto dichiara in una nota il Segretario Provinciale Uiltemp Stefano Princi, che già aveva invitato le cooperative ad attivarsi per per il saldo degli arretrati oltre ad un intervento straordinario per il periodo di sospensione “L’emergenza sanitaria che ha reso necessario la chiusura degli Istituti scolastici, e di conseguenza anche il servizio reso da queste importanti figure, ci ha portati ad attivarci tempestivamente come Sindacato a confrontarci con i datori di lavoro che gestiscono il servizio al fine di attuare le misure di tutela previste dal DPCM 18 marzo 2020 e tutto questo consentirà a oltre 200 lavoratori un sostegno al reddito che speriamo possa essere erogato nel più breve tempo possibile”. “Siamo sempre più consapevoli- conclude Stefano Princi- che in questo delicato momento dobbiamo fare squadra dando supporto a tutte le unità lavorative anche attraverso i canali telematici che come Segreteria Provinciale abbiamo messo a disposizione”.

