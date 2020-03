Reggio Calabria: presso la saletta delle conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso l’iniziativa dal titolo “Football stories. George Best e Johan Cruijff. Sregolatezza e stile”

4 Marzo 2020 14:10

“Football stories. George Best e Johan Cruijff. Sregolatezza e stile” sarà il tema organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” che avrà luogo venerdì 13 marzo (ore 17,00) presso la saletta conferenze Chiesa San Giorgio al Corso (ingresso Via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria. Nel corso della conversazione culturale saranno oggetto di analisi diversi aspetti di due icone intramontabili di quel calcio che ha regalato agli sportivi forti emozioni per le fasi di gioco, dei goals incredili, dei successi di squadre che fanno parte della leggenda del football quali il Manchester City, l’Ajax Amsterdam ed il Barcellona. George Best autore di dribbling e di gol da antologia, profeta di un calcio fatto di fantasia, nella sua carriera, con la maglia rossa del Manchester United, ha vinto molto: due campionati di First Division, una Coppa dei Campioni e un Pallone d’Oro nel 1968, a soli ventidue anni d’età. Best è l’atleta che nella storia del calcio continua ad incarnare l’icona del binomio genio e sregolatezza. Johan Cruijff, profeta del calcio totale, condottiero dell’Ajax di Amsterdam, fece innamorare generazioni di tifosi, riuscendo a rendere immortale un numero come il 14, numero di maglia da lui scelto in onore di quando vinse il suo primo titolo giovanile con l’Ajax, all’età, appunto, di quattordici anni. Johan Cruyff era il simbolo di quella squadra e del calcio totale, perché in grado di disimpegnarsi in ogni zona del campo con l’agilità di un’ala, la resistenza allo sforzo di un centrocampista e l’efficacia in zona gol di una punta. Il tutto condito da una classe sopraffina che lo ha reso uno dei più forti giocatori nella storia del calcio.Tra il 1965 e il 1973 la squadra olandese fece suoi complessivamente sei campionati, tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e la Supercoppa UEFA, vincitore due volte del Pallone d’Oro, nel ’71 e nel ’73. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi a cura di Fulvio D’Ascola (sociologo dei processi culturali). Ospite d’onore della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sarà Bruno Iacoboni (estremo difensore dell’A.S. Reggina 1914 e detentore del record d’imbattibilità di 1.088 minuti).

