Reggio Calabria, la Prefettura annuncia FOCUS sul focolaio di Montebello Jonico: “indagini epidemiologiche per ricostruire le catene di contatti”

16 Marzo 2020 13:36

Coronavirus a Reggio Calabria, il comunicato della Prefettura

“A seguito di quanto emerso in merito ai casi di contagio presso il Comune di Montebello Ionico, si sta provvedendo a ricostruire le catene di contatti, al fine di verificare se vi sono soggetti a rischio da sottoporre a tampone. Per quanto riguarda i controlli su strada da parte delle Forze dell’ordine, concernenti il rispetto delle disposizioni previste dai recenti DPCM, è stata prevista una intensificazione dei servizi svolti da alcuni giorni in provincia, i cui risultati saranno a breve consultabili sul sito della Prefettura. Si raccomanda alla popolazione di rispettare tutte le indicazioni concernenti i comportamenti da tenere a tutela della salute, favorendo la permanenza in casa”. Lo afferma in una nota la Prefettura di Reggio Calabria.

