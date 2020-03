Reggio Calabria: il Planetarium Pythagoras aderisce al primo Dantedì [VIDEO]

25 Marzo 2020 10:16

Oggi 25 Marzo, data individuata come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, per iniziativa del Governo, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, si celebra, per la prima volta, Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana e fondatore della nostra lingua: un modo per unire ancora di più il Paese in questa difficile circostanza. Anche se in modo digitale, le scuole e le istituzioni culturali sono invitati a postare dei lavori sul Poema del Sommo Poeta. “Come Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria -scrive in una nota- consapevoli del ruolo che siamo chiamati a svolgere, abbiamo aderito all’invito del Ministro. Il video che abbiamo realizzato, a corredo dell’articolo, presenta il Poeta astronomo. I passi astronomici utilizzati da Dante per individuare, nello spazio e nel tempo, le diverse situazioni del Viaggio sono moltissimi. In questo video ne presentiamo solo tre. Quando questa emergenza sarà finita riprodurremo tutta l’astronomia della Divina Commedia al planetario. Oggi accontentiamoci di un planetario virtuale”. #Dantedì e #IoleggoDante. sono gli hashtag ufficiali proposti dal MIUR per identificare le iniziative.

