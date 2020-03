Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Cagliostro [FOTO]

2 Marzo 2020 18:10

Reggio Calabria, copiosa perdita di acqua in via Cagliostro a Sambatello: “è da due mesi che persiste il problema”

Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Cagliostro a Sambatello, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “è da due mesi che persiste il problema ma nessuno interviene, speriamo che questa sia la volta buona”.

