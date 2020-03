Reggio Calabria, agli Ospedali Riuniti controlli per tutti quelli che hanno avuto contatti con il prof. di Agraria positivo al Coronavirus: le comunicazioni del rettore Zimbone

4 Marzo 2020 15:31

Coronavirus, Rettore dell’Università: “disinfestazione aule già in atto”

“Abbiamo gia’ dato corso al decreto per effettuare la disinfestazione delle aule didattiche e delle aree di socializzazione, che confermo resteranno interdette all’uso fino al prossimo 8 marzo, ma l’attivita’ non si e’ completamente fermata. Anzi, stiamo dando corso agli esami di laurea degli studenti, purtroppo senza la presenza di genitori e amici in aula, un prezzo che avremmo voluto non pagare per un giorno cosi’ importante nella vita di ognuno di noi“. Lo ha detto il rettore dell’Universita’ di Reggio Calabria Marcello Zimbone all’indomani della decisione di procedere alla sanificazione degli ambienti dell’ateneo dopo che un docente della Facolta’ di Agraria, ora ricoverato a Catania, e’ risultato positivo al Coronavirus. La precisazione del Rettore e’ legata all’iniziativa predisposta opportunamente dal dipartimento di Agraria verso i “docenti, personale tecnico e studenti che hanno avuto rapporti con il professore colpito dal virus“, prontamente contattati per effettuare i controlli dovuti nel Grande Ospedale Metropolitano, controlli che, al momento, non hanno evidenziato casi sospetti o conclamati di infezione. Zimbone, incontrando i giornalisti, oltre che “formulare gli auguri di pronta guarigione al collega“, ha sottolineato che lo stesso, “alla data odierna, e’ assente da quattordici giorni da Reggio Calabria“. “Sappiamo che il collega – dice un docente della Facolta’ – e’ in buone condizioni generali e forse oggi i medici di Catania, potrebbero pronunciarsi sul suo stato di salute“. Intanto la parola d’ordine all’interno degli ambienti dell’Universita’ Mediterranea e’ “evitiamo allarmismi ma manteniamo alte le cautele“.

Valuta questo articolo