Coronavirus, Reggio Calabria: l’Ospedale conferma l’accettazione della donazione spontanea ringraziando i promotori: superati i 62 mila euro, “CONTINUIAMO A DONARE!”

11 Marzo 2020 15:28

Coronavirus, Reggio Calabria: il comunicato degli Ospedali Riuniti sulla raccolta fondi avviata qualche giorno fa in modo spontaneo da alcuni cittadini

Così come verificato nei giorni scorsi da StrettoWeb, è arrivata pochi minuti fa la conferma dagli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria che la raccolta fondi spontanea organizzata da alcuni cittadini, è stata accolta e il ricavato verrà devoluto per l’acquisto di ventilatori da utilizzare per l’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato dei Riuniti:

“Questa mattina, nella sede legale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, ha avuto luogo un incontro tra la Direzione Aziendale e gli organizzatori della raccolta fondi per l’emergenza COVID-19 di cui si è scritto in questi giorni.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima disteso e cordiale, la Direzione Aziendale ha spiegato le procedure amministrative necessarie affinché l’iniziativa in questione possa trovare esito positivo. Dal canto loro gli organizzatori della raccolta fondi, che ha già raggiunto quota 62.000 euro, hanno avuto modo di ribadire le finalità assolutamente disinteressate del loro impegno e l’intenzione di canalizzare in favore dell’Ospedale i fondi raccolti, che serviranno per acquistare ulteriori farmaci, presidi medici, dispositivi di protezione individuale e attrezzature per fronteggiare l’epidemia in corso.

A seguito della riunione i promotori della preziosa iniziativa solidaristica formalizzeranno al G.O.M. le loro istanze secondo le norme che disciplinano le donazioni alle pubbliche amministrazioni.

All’esito dell’istruttoria, che avverrà nei tempi più stretti possibili, l’Ospedale approverà il necessario atto amministrativo di accettazione della donazione e ne diverrà l’unico soggetto beneficiario.

La Direzione Aziendale tiene comunque a ringraziare tutti i cittadini che hanno donato e, in particolar modo, i promotori della raccolta fondi per la loro sensibilità ed il loro impegno, per nulla scontato, in favore dell’Ospedale della città. Staff Direzione Generale”.

Valuta questo articolo