Reggio Calabria, muore il cognato del direttore della Uoc Microbiologia Virologia del Grande Ospedale Metropolitano, il cordoglio Santo Danilo Suraci

28 Marzo 2020 20:10

Reggio Calabria, Santo Danilo Suraci “si unisce al dolore del Dottore Marco Conte, Direttore della Microbiologia e Virologia del GOM di Reggio Calabria che, nonostante il lutto per la morte del cognato Professore Maurizio Galderisi”

Santo Danilo Suraci politicamente impegnato sul territorio, “si unisce al dolore del Dottore Marco Conte, Direttore della Microbiologia e Virologia del GOM di Reggio Calabria che, nonostante il lutto per la morte del cognato Professore Maurizio Galderisi, non ha abbandonato la postazione di lavoro in questa difficilissima fase della lotta contro il Coronavirus. Il dottore Conte, anche in questa tragica circostanza, ha dimostrato di essere un professionista dalle grandi doti umani, apprezzato per la tempestività e qualità del suo impegno e sempre in prima linea per la comunità reggina. L’improvvisa scomparsa del luminare della Cardiologia del Policlinico di Napoli, Professore Maurizio Galderisi, infaticabile seminatore di cultura, punto di riferimento importante per la comunità, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile”.

