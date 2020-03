Reggio Calabria, medico accusato di “Truffa, peculato e abuso d’ufficio” si dichiara innocente: la cassazione accoglie il ricorso degli avvocati [NOMI e DETTAGLI]

6 Marzo 2020 12:13

Reggio Calabria: la Dott.ssa Francesca Stiriti è stata accusata di truffa, peculato e abuso d’ufficio ai danni dell’Azienda Sanitaria

La Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, Pres. Fidelbo, in accoglimento dei ricorsi presentati dagli Avvocati Vincenzo Adamo e Monica Falcomatà, entrambi nell’interesse di Stiriti Francesca e Logoteta Vincenzo Salvatore (terzo interessato e non indagato), ha annullato con rinvio le decisioni prese dal Tribunale di Reggio Calabria in data 23 ottobre 2019, con la conferma del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria il 20 giugno 2019, con il quale veniva sottoposta a sequestro la somma di 165.000,00 euro.

La vicenda risale al giugno dello scorso anno e riguarda la Dott.ssa Francesca Stiriti, Dirigente Medico, la quale il prossimo 24 giugno dovrà comparire davanti al GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria per difendersi dalle accuse di truffa, peculato e abuso d’ufficio ai danni dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria.

L’annullamento del provvedimento del riesame da parte della Corte di Cassazione imporrà un nuovo esame da parte del medesimo Tribunale, il quale dovrà, questa volta, tener conto anche degli esiti delle indagini difensive svolte dagli avvocati Vincenzo Adamo e Monica Falcomatà nei riguardi della loro assistita, la quale sin dal principio ha dichiarato la sua estraneità alle condotte illecite contestate.

