Reggio Calabria: nei rotariani le sfide diventano opportunità, Massimo Franco punta su un Rotary in modalità 4.0

24 Marzo 2020 12:25

Reggio: agli incontri tradizionali si sostituiscono gli incontri in modalità 4.0. Nelle giornate del 20 e 22 marzo, tutti i club presenti nei territori della Campania e della Calabria, si sono incontrati in uno “zoom meeting”

È un tempo in cui siamo chiamati a cambiare le nostre abitudini, a rivedere le nostre priorità, ad arrestare le nostre corse quotidiane, con il rischio di rinchiuderci nelle nostre vite, lasciando fuori ciò che è altro da noi. Ma per fortuna non tutto si ferma. Non si ferma il servizio. Non si ferma il Rotary, i rotariani, chiamati da sempre a “servire al di sopra di ogni interesse personale”. “Il nuovo anno rotariano è alle porte -c’è scritto in una nota- , l’entusiasmo del Pre-Sipe di novembre ancora ardente e siamo impazienti di ripartire. Ma non ci è dato di incontrarci fisicamente, né di partecipare all’evento cardine del percorso di formazione pensato per i presidenti eletti, il SIPE del 7 marzo che, per ragioni note, è stato rinviato a data da destinare. Ma quello che sembrava un ostacolo, per il nostro Governatore, Prof. Massimo Franco, eletto alla guida del Distretto 2100 per l’anno 2020/2021, è diventata l’occasione per un cambiamento rivoluzionario, in linea con quella capacità di adattamento a cui il rotary ci invita. E così, agli incontri tradizionali si sostituiscono gli incontri in modalità 4.0. Nelle giornate del 20 e 22 marzo, tutti i club presenti nei territori della Campania e della Calabria, si sono incontrati in uno “zoom meeting”, che ha visto collegati in rete i presidenti eletti, sotto la regia encomiabile del Governatore incoming ed il supporto tecnico di tutta la squadra distrettuale. Si è così tradotto in realtà il motto presentato dal Presidente Internazionale Eletto del RI, Holger Knaack, all’assemblea internazionale tenutasi a San Diego il 20.01.2020: “Il Rotary crea opportunità”. Opportunità, appunto, di aumentare la nostra capacità di adattamento, di rivoluzionare la nostra azione, rimanendo pur sempre ancorati ai valori fondanti del service, dell’amicizia e del networking. Ma soprattutto nuove opportunità di servizio. Per questo anche quest’anno siamo chiamati a confrontarci su sfide alte, quali la sostenibilità ambientale, la prevenzione andrologica, lo spreco alimentare. All’incontro virtuale, che ha visto coinvolti tutti i presidenti, assistenti e formatori dell’intero distretto 2100, non potevano mancare i presidenti eletti dei club della nostra area, Rosario Lo Faro per Reggio Calabria, Giuseppina Scali per Reggio Calabria Nord, Nicodemo De Pino per Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e Daniela Labate per Reggio Calabria Est, unitamente all’assistente distrettuale loro assegnato, Gina Scordo e al formatore distrettuale Maria Pia Porcino. Anche se da dietro uno schermo, nei volti di tutti i rotariani trapela il fervore di chi vive il servizio come una missione, una priorità che non accenna a rallentare di fronte alle nuove sfide. L’ottimo risultato dell’esperimento consente di proseguire il percorso intrapreso con altri incontri virtuali, che saranno suddivisi per aree territoriali e tematiche di intervento. Ed in attesa di poterci stringere per mano, ci prepariamo così all’imminente inizio del nuovo anno rotariano, certi, per usare le parole del nostro Governatore, che “da soli si va veloci, insieme si va lontano”.

