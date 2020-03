Reggio Calabria, la denuncia del garante Marziale: “la gente che gira in bici sul Corso e sul Lungomare sono un pericolo per adulti e bimbi”

11 Marzo 2020 11:54

Marziale: “ho provveduto a segnalare al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria la presenza quotidiana e pericolosa di gente in bicicletta che percorre ad alta velocità il Corso Garibaldi e la passeggiata del Lungomare Falcomatà, mettendo a repentaglio l’incolumità di adulti e bambini”

“Ho provveduto a segnalare al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, la presenza quotidiana e pericolosa di gente in bicicletta, che anche in orari di massimo sovraffollamento percorre ad alta velocità il Corso Garibaldi e la passeggiata del Lungomare Falcomatà, mettendo a repentaglio l’incolumità di adulti e bambini”. Lo dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, che aggiunge: “Anche se più volte richiamati con vere e proprie urla da svariati cittadini, gli imprudenti ciclisti continuano a farla da padroni, veicolando a ripetizione ogni sera ed ogni mattina, soprattutto nelle festività. Non immagino alcuna campagna di sensibilizzazione, in quanto i soggetti hanno dimostrato scarsa sensibilità anche verso veementi richiami e, dunque, sarebbero soldi buttati al vento. Ho chiesto al sindaco Falcomatà di voler predisporre misure di controllo e repressione, che sperabilmente costituiscono l’unico linguaggio comprensibile a certi pericolosi maleducati”.

