Reggio Calabria, mancanza di farmaci chemioterapici agli Ospedali Riuniti: “spiacevole episodio, rimedio immediato”

4 Marzo 2020 17:43

Reggio Calabria, mancanza di farmaci chemioterapici nell’azienda agli Ospedali Riuniti

“Si tratta di uno spiacevole episodio a causa di un problema legato alla gestione del software degli ordinativi, a cui abbiamo posto immediato rimedio“. Cosi’ informa una nota del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in merito a notizie di stampa sulla mancanza di farmaci chemioterapici nell’azienda ospedaliera e la conseguente sospensione delle prestazioni ai pazienti, alcuni dei quali rimandati a casa senza preavviso. “Tale problema – prosegue la nota – e’ stato prontamente risolto ed e’ previsto che si ritorni alla normalita’ entro le prossime 48 ore senza che vi sia alcun pregiudizio clinico per i pazienti. Nonostante il carattere occasionale dell’accadimento – si legge ancora nella nota del Gom – il direttore del dipartimento Oncoematologico e Radioterapico e i relativi direttori di Unita’ operative coinvolte, esprimono solidarieta’ e si scusano per il disagio con i pazienti che si sono visti rinviare l’appuntamento per la terapia e con i loro famigliari“.

Valuta questo articolo