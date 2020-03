Reggio Calabria: la Marina di Porto Bolaro si prepara alla stagione estiva [FOTO e VIDEO INTERVISTA]

2 Marzo 2020 18:38

Reggio Calabria: Porto Bolaro si rifà il look come ogni anno, iniziati i lavori di ripristino dopo l’inverno

Come ogni anno la zona di mare di Porto Bolaro a Reggio Calabria deve rifarsi il look in vista della stagione estiva. Il mare in inverno sposta i massi e cambia la posizione delle banchine e quindi prima della riapertura bisogna effettuare dei cambiamenti alla struttura e al porticciolo che c’è all’interno. Sono iniziati proprio in questi giorni i lavori di ripristino e dal 1° maggio i clienti possono iniziare a vivere la stagione estiva. “L’obiettivo è quello di riqualificare l’area attorno a Porto Bolaro che invece era un’area degradata“, ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb il proprietario di Porto Bolaro Giuseppe Falduto.

