Reggio Calabria, lauree a porte chiuse all’Università Mediterranea per prevenire il rischio di contagio da Coronavirus [FOTO LIVE]

4 Marzo 2020 12:41

Reggio Calabria, le lauree di oggi all’Università Mediterranea sono a porte chiuse

Come annunciato ieri con un comunicato ufficiale dell’Università Mediterranea a Reggio Calabria, oggi le sedute di laurea dell’ateneo si stanno svolgendo a porte chiuse per prevenire il rischio di contagio da Coronavirus. L’Università ieri ha deciso di sospendere tutte le lezioni da oggi al weekend per disinfestare i locali, spiegando che in questi giorni “le sedute di laurea programmate dal 4 al 19 marzo 2020 si svolgeranno in presenza dei soli laureandi, assicurandone la pubblicità dall’esterno della Cittadella universitaria, anche per parenti e ospiti, attraverso i canali telematici predisposti. Nella consapevolezza di condizionare il momento di gioia legato al raggiungimento dell’ambito traguardo, tale misura, già preannunciata e poi meditata e maturata con la giusta attenzione e con grande dispiacere, si rende purtroppo necessaria per la tutela della salute”. Nella gallery a corredo dell’articolo, le immagini in diretta dalla facoltà di Architettura dell’Università reggina.

