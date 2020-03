Reggio Calabria, la richiesta degli Ospedali Riuniti alla Regione: serve personale per affrontare l’emergenza coronavirus

11 Marzo 2020 11:19

Coronavirus, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha urgente bisogno di personale per affrontare l’emergenza

Una situazione di emergenza che richiede un urgente aumento del personale. Per far fronte al pericolo coronavirus il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria il 5 marzo ha inviato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria la richiesta di fabbisogno di personale per affrontare al meglio la delicata situazione. Come si apprende dalla tabella in basso, agli Ospedali Riuniti c’è la necessità di trovare medici, infermieri, operatori socio-sanitari (O.S.S.), biologi, tecnici di laboratorio e radiologi per un totale di 158 dipendenti. Si è ancora in attesa di disposizioni, la speranza è che le assunzioni avvengano al più presto per dare forza al personale che in questi giorni è già all’opera con grande sacrificio.

