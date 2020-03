Reggio Calabria, la palestra Fitland chiude nel pieno rispetto del DPCM del Governo

13 Marzo 2020 22:03

Reggio Calabria, la palestra Fitland ha pienamente rispettato i dettami del decreto del governo

In rettifica a quanto pubblicato nella giornata dell’11 marzo, in merito alla verifica svolta su varie attività da parte della Polizia Municipale nell’attività di controllo del rispetto delle norme imposte dal governo, StrettoWeb ci tiene a precisare per dovere di correttezza che la palestra Fitland aveva regolarmente chiuso il proprio esercizio rispettando le norme del Dpcm, in modo autonomo e senza alcun intervento o controllo da parte delle autorità competenti. Ci scusiamo per i fraintendimenti eventualmente provocati.

