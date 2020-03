Reggio Calabria: interventi di risanamento delle condotte idriche comunali

2 Marzo 2020 11:06

Reggio Calabria: la Giunta Comunale nel corso dell’ultima seduta ha approvato la progettazione esecutiva di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino delle condotte idriche in tutto il territorio comunale

La Giunta Comunale di Reggio Calabria nel corso dell’ultima seduta ha approvato la progettazione esecutiva di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino delle condotte idriche in tutto il territorio comunale. Si tratta di un’opera finanziata dalla rimodulazione del Decreto Reggio per un ammontare di più di 4 milioni e mezzo di euro, diviso in 5 stralci funzionali che corrispondono agli ambiti territoriali delineati dalle ex 15 circoscrizioni cittadine. Era stato il Consiglio Comunale con le delibere n. 69 e 70 del 2016 ad approvare la generale rimodulazione dei finanziamenti del Decreto Reggio. Dal nuovo quadro economico del programma veniva destinata una ingente somma al risanamento delle vetuste condotte idriche cittadine, la cui rottura è causa sovente dei disservizi idrici. Acquisita la ratifica del Comitato preposto all’attuazione del Decreto veniva predisposta a seguire la progettazione e la messa a punto dei quadri economici; con i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, la Giunta approvava a voti unanimi nei giorni scorsi. Le somme a disposizione sono garantite dai fondi del programma nazionale gestiti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato presso la Banca d’Italia.

