Reggio Calabria, lavori alla rete idrica: il Comune annuncia disservizi idrici nei prossimi giorni

27 Marzo 2020 19:54

Reggio Calabria: interventi alla rete idrica per lavori

Alla luce dei disservizi idrici riscontrati nell’ultimo periodo nell’area del quartiere di Santa Caterina, l’Amministrazione Comunale ha chiesto a Sorical il potenziamento della condotta che fornisce le utenze della stessa zona.

Si è convenuto quindi di intervenire sin da subito in modo da completare tutti gli interventi necessari a risolvere il problema sabato e domenica 28 e 29 marzo .

Si avvisano pertanto i cittadini che in questi due giorni si potranno verificare alcune interruzioni di poche ore all’erogazione nelle zone di Santa Caterina, San Brunello e via Lia.

Valuta questo articolo