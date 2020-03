Reggio Calabria: iniziati i lavori per la messa in sicurezza della galleria di accesso al porto di Scilla

5 Marzo 2020 10:26

Reggio Calabria: sono da poco iniziati i lavori per la messa in sicurezza della galleria di accesso al porto di Scilla, in via San Francesco da Paola

Sono da poco iniziati i lavori per la messa in sicurezza della galleria di accesso al porto di Scilla, in via San Francesco da Paola. Gli interventi, resisi necessari a seguito dei danni provocati dal maltempo nei mesi scorsi, riguarderanno anche le ringhiere di affaccio al mare, anch’esse rese parzialmente instabili dalle forti mareggiate abbattutesi sul territorio. Sarà così possibile ripercorrere in “piena tranquillità” un’arteria particolarmente importante per le comunicazioni all’interno del territorio cittadino. I lavori, che procedono con particolare alacrità, si concluderanno entro la metà del mese di aprile prossimo.

Valuta questo articolo