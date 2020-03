Reggio Calabria, incidente sulla SS106: un ferito, ambulanza sul posto [FOTO]

2 Marzo 2020 14:54

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato sulla SS106 a Lazzaro

“Dopo l’incidente verificatosi ieri 1 marzo 2020 sulla Ss 106 di Lazzaro km. 19+00, il personale e i mezzi di soccorso intervenuti non hanno avuto nemmeno il tempo di rientrare al deposito che sono stati chiamati nuovamente ad intervenire nella mattinata odierna a seguito di altro incidente verificatosi sulla ss 106 di Lazzaro. Invero intorno alle ore 11,30 di oggi 2 marzo 2020 due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Focus si sono scontrate al Km. 21+VI in località Capo D’Armi, un tratto altamente pericoloso in quanto ricadente in una serie di curve. Lo stato dell’arte dice che si tratterebbe di una manovra vietata. Nel tratto viario insiste la doppia striscia continua di mezzeria e inspiegabilmente per alcuni metri la doppia striscia continua di mezzeria diventa discontinua”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“Il copione si ripete. Immediati i soccorsi. Intervenuti il servizio sanitario del 118 i cui sanitari dopo le prime cure prestate sul posto, sembrerebbe ad uno dei due conducenti, hanno provveduto a traportare lo stesso presso il GOM di Reggio Calabria, pattuglie dei Carabinieri della Polizia stradale, dei Vigili del Fuoco, personale ANAS e due carro attrezzi. Come più volte chiesto anche ai Ministeri competenti e alla direzione Generale dell’ANAS è estremamente necessario che si invia una Commissione direttamente da Roma per verificare la pericolosità dei primi 100 chilometri della Ss tratto 106 jonico reggino, non è possibile che si autorizzano o comunque si tollerano accessi, pericolose corsie di accumulo, tratti di strada con doppia striscia continue di mezzeria che improvvisamente la stessa diventa per qualche metro discontinua e altri potenziali pericoli già evidenziati dalla scrivente associazione nel corso degli anni”.

